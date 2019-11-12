Киев, 12 ноября 2019, 10:54 — REGNUM Экспорт агропродукции Украиной в январе-сентябре 2019 г. составил 15,8 млрд долларов, сообщила пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства 12 ноября.
Ведомство отмечает, что Украина увеличила экспорт агропродукции на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.
Источник уточняет, что объемы экспорта растительной продукции составили 93,1%, а животноводческой — 6,9%.
Также министерство информирует, что самые продаваемые товары: кукуруза — 43,3% всего экспорта, растительное масло — 20,8% и семена масличных культур — 10,5%.
Первая пятерка стран-импортеров выглядит следующим образом: Китай (8,6%), Египет (7,5%), Нидерланды (7,1%), Индия (7,1%) и Турция (6,7%).
ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские экономисты подсчитали, что сельское хозяйство в ЕС почти в 76 раз эффективнее, чем на Украине.