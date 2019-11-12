Москва, , 10:47 — REGNUM За октябрь 2019 года на вторичном авторынке России было продано 526,7 тыс. легковых машин с пробегом, что на 2,1% больше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что четверть от всех перепроданных в России за отчетный период авто пришлась на автомобили Lada. За октябрь подержанные автомобили АвтоВАЗа в России приобрели 131,5 тыс. автолюбителей. Этот показатель всего на 0,8% ниже по сравнению с октябрем прошлого года.

Второе и третье места рейтинга самых продаваемых автомобилей на вторичном авторынке России в октябре 2019 года занимают японские машины Toyota и Nissan. Причем за месяц в стране было перепродано 57,8 экземпляров авто марки Toyota и 29,3 тыс. — марки Nissan. Продажи этих брендов выросли на 3,4% и 4% соответственно.

На четвертом и пятом местах оказались южнокорейские марки Hyundai (28,5 тыс. ед.; +9%) и KIA (26,5 тыс. ед.; +12,2%) соответственно.

За период с января по октябрь 2019 года на вторичном авторынке России было перепродано порядка 4,5 млн единиц авто, что всего на 0,1% меньше, чем год назад.

Напомним, в России с января по сентябрь 2019 года выросли на 6,9% продажи люксовых автомобилей с пробегом.

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