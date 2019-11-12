Хабаровск, , 10:38 — REGNUM Небоскрёб «Бриллиант чистой воды» не будет построен в Хабаровске. Его собирались построить с 2015 года, он должен был стать первым таким зданием на Дальнем Востоке. Но не станет — инвестор отказался от строительства в Хабаровске и перенесёт его в другой регион, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Небоскребы в г. Гуанчжоу, Китай Ольга Демиденко

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Для подготовки к строительству небоскрёба провели изыскания — пробурили около ста скважин. Застройщик очень долго не мог согласовать проект. Инвестор, имя которого не называется, сообщил хабаровским СМИ, что от планов строительства небоскрёба не отказывается, но строить его будет в другом регионе.

Против строительства небоскрёба выступали некоторые местные жители, преимущественно, пожилого возраста. Им, в частности, не нравилось, что небоскрёб будет выше храма.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство «Бриллианта чистой воды» инвестор планировал потратить 200 млн долларов США. В здании должны были разместиться офисы, кафе, гостиницы и прочее. У здания должен был быть особенный стеклянный фасад, отражающий свет. Именно поэтому проект и получил название «Бриллиант чистой воды».