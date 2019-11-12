Пекин, , 10:31 — REGNUM Продажи на китайской электронной торговой площадке TMall в День холостяков достигли 10 млрд юаней (около $1,44 млрд юаней) всего за одну минуту и 36 секунд с начала распродажи, сообщает агентство Синьхуа.

По данным китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, владельца TMall, более 22 тыс. иностранных брендов из 200 стран и регионов мира приняли участие в распродаже 2019 года. Ежегодные распродажи 11 ноября проводятся компанией с 2009 года.

Выручка с первой распродажи TMall в 2018 году достигла почти 52 млн юаней. Компания Alibaba выручила 212,5 млрд юаней. Дата 11 ноября для современного молодежного китайского праздника была выбрана не случайно. «11.11» символизирует не состоящих в паре людей. Еще День холостяка называют праздником шопинга в Китае.