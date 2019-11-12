Чита, , 10:25 — REGNUM В Забайкалье современное оборудование по нацпроекту «Здравоохранение» поступило в краевую детскую клиническую больницу. Как пояснила пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт о дорогостоящим оборудовании, на которое было выделено более 30 млн руб.

Медицинское оборудование, полученное забайкальской краевой детской клинической больницей в рамках нацпроекта Правительство Забайкальского края

«В медорганизацию поступили лор-комбайн и риноларингофиброскоп. Также учреждение оснащено офтальмологическим оборудованием из пяти наименований, которое необходимо для оснащения детского кабинета в соответствии с порядком оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаз», — отметили в региональном правительстве.

Также медики получили компьютезированную систему электроэнцефалографии с видеомониторингом.

«Теперь верно установить диагноз и определить лечение при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы станет легче», — отметила заведующая поликлиникой краевой детской клинической больницы Лариса Ананьева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с осени 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных территорий начали распространять все преференции, полагающиеся дальневосточникам. Новое руководство взяло курс на максимальное привлечение инвестиций в рамках нацпроекта. Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регион поступят более трех миллиардов рублей.