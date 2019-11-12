Ташкент, , 10:25 — REGNUM Сотрудникам Центрального банка Узбекистана запретили заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением научной и преподавательской деятельности, сообщает 12 ноября издание UzNews со ссылкой на закон «О Центральном банке» в новой редакции.

Сотрудникам Центробанка также запрещается входить в состав наблюдательных советов банков, органов хозяйственного управления и хозяйствующих субъектов. Кроме того, запрещается разглашать информацию, составляющую банковскую тайну.

Работники Центрального банка также освобождаются от проведения проверок деятельности предпринимателей.

Напомним, 11 октября депутаты Сената парламента Казахстана одобрили новую редакцию закона «О Центральном банке». Документ предусматривает введение риск-ориентированного банковского надзора.

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