Магадан, Магаданская область, , 10:36 — REGNUM По данным Росстата из Магаданской области в 2019 году уехало 3 364 человека, прибыло — 2 419 новых жителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чаще всего магаданцы выбирают для проживания Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московскую, Белгородскую области, а также российскую столицу.

В тоже время Колыму выбрали для постоянного проживания 1 241 человек из стран СНГ. Так, 779 человек прибыли с Украины, 583 — из Узбекистана, 139 и 123 — из Казахстана и Армении соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе депортированных из Санкт-Петербурга больше всего граждан Узбекистана и Таджикистана, которые нарушили миграционный режим и другие законы РФ.