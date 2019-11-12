Москва, , 10:17 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями Российско-германской внешнеторговой палаты. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Темой обсуждения стало расширение деятельности немецкого бизнеса в Москве. Отмечается, что мэр поддержал «предложения немецких предпринимателей о модернизации действующих и создании новых производств». О каких именно проектах идёт речь, в информации не указано.

В палату входят около 900 компаний из России и Германии, представляющие преимущественно средний бизнес.