Пекин, , 10:14 — REGNUM Двадцать пять ведущих китайских производителей экскаваторов реализовали в общей сложности 17 027 машин в октябре 2019 года, что на 11,5% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Обще количество проданных на внутреннем рынке экскаваторов выросло на 10,2% в годовом исчислении, достигнув отметки 14 870 единиц в октябре, в то время как экспорт составил 2 157 единиц, сообщили в Китайской ассоциации строительной техники.

В период с января по октябрь общие продажи достигли 196 222 единиц, что, опять же, на 14,4% больше в годовом исчислении. Порядка 174 680 экскаваторов на внутреннем рынке, что на 12,1% больше, чем годом ранее.

Экспорт оборудования, в свою очередь. Взлетел на 37,8% до 21 542 единиц за первые десять месяцев года. Китай в общей сложности продал 203 420 экскаваторов в 2018 году, что на 45% больше, чем в 2017 году.