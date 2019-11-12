Белград, , 10:10 — REGNUM Газ из Болгарии в Сербию по газопроводу «Турецкий поток» начнёт поступать до мая 2020 года. Об этом в эфире сербского канала TV Prva заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

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Он отметил, что ежедневно прокладывается пять километров газопровода, сообщает Zaštitnik potrošača.

«Когда мы сделаем нашу часть работы, а Сербия — свою, с нашими газопроводами, автотрассами и железными дорогами мы наладим бизнес, обе страны будут получать пошлины», — уточнил Борисов.

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При этом премьер-министр подчеркнул большое значение транспортного коридора для Сербии и Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, начало транспортировки газа по «Турецкому потоку» планируется до конца 2019 года. Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Этого объёма энергии достаточно, чтобы обеспечить бытовые потребности 15 млн средних домохозяйств.

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