Чунцин, Китай, , 10:05 — REGNUM Скважина для добычи сланцевого газа в городе центрального подчинения Чунцине произвела более 300 млн кубометров сланцевого газа за 2231 эксплуатации, что является рекордным показателем, сообщает агентство Синьхуа.

Данный объем добытого газа эквивалентен годовому потреблению газа городов с населением 4,8 млн человек. Скважина принадлежит китайскому гиганту Sinopec. Она расположена на месторождении Фулин, являющимся крупнейшим сланцевым месторождением Китая. В Настоящее время дневная добыча газа составляет 65 тыс. кубометров, сообщили в компании.

По данным на 8 ноября, на Фулине действовала 421 скважина, добывающая более 26 млрд кубометров газа, которые приносит пользу тысячам предприятий и более чем 200 млн населения района Дельты Янцзы.