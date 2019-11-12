Копенгаген, , 10:44 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп в ответ на запрос Фолькетинга сообщил, что введенный с 12 ноября шестимесячный пограничный контроль будет стоить датскому бюджету 5,1 млн долларов. 890 тысяч долларов будут использованы уже в этом году.

«Если впоследствии будет принято решение о продлении временного контроля на границе со Швецией, возрастут и расходы. Помимо этого, могут появиться дополнительные статьи расходов, которые не указаны в отчете», — заявил глава датского ведомства. Ожидается, что введенный пограничный контроль потребует 160 часов работы, 130 из которых должны будут восполнить сотрудники полиции. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В прошлом месяце датское правительство заявило о намерении ввести контроль на границе со Швецией в ответ на многочисленные эпизоды со взрывами и стрельбой в Копенгагене, которые были спровоцированы действиями преступных группировок. Дания и Швеция входят в шенгенскую зону, что по умолчанию означает отсутствие каких-либо ограничений передвижениями между двумя странами, однако все же возможно ввести временный пограничный контроль в том случае, если одна из сторон считает, что ей угрожает опасность.