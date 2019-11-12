Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону более 11 тыс. горожан остались без газоснабжения. Отключить подачу голубого топлива абонентам пришлось из-за многомиллионных долгов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

С начала 2019 года от системы газоснабжения было отключено 11 тыс. 320 потребителей газа, среди которых около 1,5 тыс. абонентов лишены услуги за отсутствие договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

В период с января по октябрь 2019 года сумма задолженности превысила 285 млн рублей. Основными неплательщиками являются жители Ростова-на-Дону, Таганрога и Новочеркасска.