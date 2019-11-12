Грозный, , 09:58 — REGNUM Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Чечне идет в соответствии с плановыми показателями. Риск неисполнения программы в республике исключен. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, участвовавший 11 ноября в видеоконференции заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы исключаем риски недостижения предусмотренных показателей в текущем году по данному нацпроекту», — написал чеченский лидер по итогам совещания на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, в регионе работа по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» ведется активными темпами. Так, по его словам, завершается строительство агропромышленного парка. Начинающие бизнесмены в качестве поддержки могут получить гранты и микрозаймы под льготные процентные ставки. Кассовое исполнение проекта составляет 89,5% от годового объёма.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Дмитрий Медведев, председательствующий на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, предупредил об ответственности за срыв сроков исполнения нацпроектов вплоть до уголовной и административной.