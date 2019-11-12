Владивосток, , 09:59 — REGNUM Возврат прежнего пенсионного возраста для дальневосточников неминуемо вызовет вопросы у жителей других регионов РФ. Тем не менее это станет сильным стимулом для проживающих в ДФО, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв, комментируя предложение депутата Госдумы РФ вернуть для жителей региона прежний возраст выхода на пенсию — для женщин 55 лет, для мужчин 60.

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Депутат считает, что данная инициатива безусловно является интересной и положительной, но она содержит в себе ряд неразрешимых проблем.

«Дальневосточникам нужны стимулы: экономические, социальные и другие для того, чтобы оставаться здесь жить, не бежать на запад. Будет возвращение прежнего возраста выхода на пенсию являться стимулом? Несомненно!», — считает Хмелёв.

Однако, такое предложение само по себе является неутешительным признаком, уверен депутат.

«Все вот эти шараханья говорят только о том, что у правительства нет четкой и единой концепции, направленной на социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Правительство делает шаг вперёд, потом одумывается и делает два шага назад, не демонстрируя внятной логической последовательности. Конечно, такую поправку нужно приветствовать, но тогда возникнет вопрос у других регионов Российской Федерации — ведь у нас по Конституции на всей территории страны единое применение законов, единое экономическое пространство, как тогда быть с другими регионами?», — рассказал Владимир Хмелёв.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы России по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) обратился к правительству России с просьбой вернуть дальневосточникам прежний пенсионный возраст.