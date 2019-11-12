Владивосток, , 09:45 — REGNUM Безусловно, необходимо для северян вернуть прежний порядок выхода на пенсию, заявила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM специалист отделения пенсионного фонда в Приморье, комментируя прозвучавшее предложение депутатов Госдумы РФ о снижении пенсионного возраста для дальневосточников.

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«Сколько было обид, злобы, разочарований, когда изменили параметры выхода на пенсию. Особенно пострадали женщины, которые ждали выхода на пенсию в ближайшее время. Правда, повезло тем, у кого двое детей, они успели, так сказать, «запрыгнуть в последний вагон».

Жизнь на Дальнем Востоке разительно отличается от центральной полосы России не только климатическими условиями, но и факторами риска. Из-за транспортной труднодоступности, высоких цен и низких заработков, приморцы лишены отдыха, возможности выехать за пределы региона. А какие пенсии мы зарабатываем? Что такое 13−18 тыс. рублей пенсии? Конечно, люди ждут срока выхода на пенсию, продолжают работать, чтобы хоть как-то выживать в условиях растущих тарифов, цен на образование и лечение. Безусловно, нужно вернуть всё обратно и дать жителям Дальнего Востока стимул к жизни», — считает специалист пенсионного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Госдумы РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) обратился в правительство России с просьбой вернуть дальневосточникам прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.