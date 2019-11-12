Ташкент, , 09:30 — REGNUM Экспорт хурмы из Узбекистана по итогам 2018 года составил 55 тыс. тонн, что на 24% меньше, чем годом ранее, сообщает аналитический портал EastFruit.

Сокращение экспорта привело к тому, что Узбекистан уступил третье место по объемам поставки хурмы Китаю, в котором также произошло сокращение. В тройку лидеров также входят Испания и Азербайджан.

Основной объем узбекистанской хурмы отправляется в Казахстан и Россию. Незначительные партии также направляются в Туркмению и Киргизию. Специалисты отмечают, что значительные объемы узбекской хурмы из Киргизии и Казахстана реэкспортируются в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Казахстаном составил $4,4 млрд. В 2024 году стороны планируют увеличить этот показатель до $25 млрд.

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