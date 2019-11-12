Москва, , 09:23 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz прекратила реализацию на российском авторынке минивэнов и грузовых фургонов Citan. Об этом сообщает портал 110km.

Сообщается, что продажи Citan прекращены в связи с низким спросом на них. В 2018 году в России было продано всего четыре модели этого авто.

В России Citan шел с турбированным дизельным мотором на 1,5 л с мощностью на 75, 90 и 110 л. с. Стоимость его была от 1,668 млн рублей за грузовую версию и от 1,787 млн рублей — за пассажирскую.

Напомним, что реализация Citan стартовала в 2012 году. Модель построена на базе Renault Kangoo. И отличий от французской модели немного: несколько изменена передняя часть, добавлены логотипы и существенно увеличена стоимость. Так, в России стоимость Renault Dokker Van с 82-сильным бензиновым двигателем начинается от 909 тыс. рублей, а минивен Renault Dokker — от 904 тыс. рублей. Вероятно, именно это и повлияло на низкий спрос на авто.

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