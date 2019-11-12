Бразилиа, , 09:09 — REGNUM Российская корпорация «Рособоронэкспорт» предложила потенциальным клиентам из Бразилии технологии комплексной безопасности городов и критически важных объектов, сообщает 12 ноября РИА Новости.

Отмечается, что российская сторона презентовала в Бразилиа проект безопасного и умного города, который представляет собой масштабируемую систему безопасности, предназначенную в том числе для выявления источников террористических угроз.

«Мы считаем этот проект одной из перспективных тем для сотрудничества между нашими странами», — завил глава департамента маркетинга «Рособоронэкспорта» Сергей Ларкин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС. Визит состоится 13−14 ноября. На саммите лидеры стран «пятёрки» обсудят вопросы в различных сферах, а также проблематику совместного противодействия терроризму. В рамках визита президент России проведёт встречи с главами государств и правительств, участвующих в саммите БРИКС.

Отметим, БРИКС является неформальным межгосударственным объединением, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Цель данного объединения — развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.

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