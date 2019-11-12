Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года в Казахстане добыли 46,3 млрд куб. метров газа, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает 12 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на данные министерства энергетики республики.

За отчетный период потребителям в Казахстане поставлено 27,12 млрд куб. метров, что на 3% больше, чем в 2018 году. Экспорт газа сократился на 8,9%, до 15,3 млрд куб. метров. Производство сжиженного нефтяного газа выросло на 1,7%, до 2,6 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Казахстане добыли 28,074 млрд куб. метров газа, что на 0,6% меньше, чем в январе — июне 2018 года. Добыча газового конденсата сократилась на 5,3%, до 6,281 млн тонн.

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