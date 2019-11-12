Барнаул, , 08:50 — REGNUM Программа «Развитие сельских территорий» особенно актуальна для Алтайского края, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя предстоящий визит в регион российского премьер-министра Дмитрия Медведева. На своей странице в Facebook он также отметил:

«К сожалению, вся риторика бюрократии сводится к предложениям: «Программу трансформировать» в еще один, тринадцатый «национальный проект». Однако с точки зрения «управления» подобный подход не работает. На встрече у губернатора Алтайского края я озвучил мысль экспертов, что на федеральном уровне надо, наоборот, заменить все нацпроекты одним нацпроектом «Село».

Но федералы, похоже, поняли, что они попали в «западню» темы «многокритериальное управление». И сегодня осознали, что это не работает, так как триллионы рублей просто зависли и не осваиваются. И все превратилось в бессмысленный «распил» ведомствами громадных бюджетных средств в регионах. Губернатору деваться некуда. А Медведев вчера попугал ответственных прокуратурой. И что, как будто прокуратура что-то понимает в управлении».

Напомним, 12 и 13 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев будет работать в Сибири. В Алтайском крае он намерен провести совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этой поездкой.

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