Пермь, , 08:48 — REGNUM В Перми строительством гостиницы на месте снесенного ДК «Телта» займется компания из Удмуртии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края, прием заявок на конкурс по поиску инвестора для развития площадки под бывшим ДК «Телта» завершился. На конкурс поступила только одна заявка — от ООО «Аквавита» из Ижевска.

Согласно проекту, на месте снесенного дома культуры должна появится четырезвёздочная гостиница с 130 номерами под брендом международного оператора. Гостиничный комплекс будет вмещать в себя парковку на 90 машин, конференц-залы общей площадью 530 квадратных метров. Планируется, что гостиница откроется не позднее первого квартала 2023 года. Проект оценивается в 1,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДК «Телта», построенный в 1977 году и отреставрированный в 2013 году, был в итоге признан аварийными и подлежащим сносу. Здание сровняли с землей в 2019 году, что вызвало широкий резонанс.

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