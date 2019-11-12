Москва, , 08:46 — REGNUM В деле по иску «Промсвязьбанка» на сумму свыше 282 млрд рублей, которые были заявлены бывшим топ-менеджерам, акционерам и вип-клиентам как убытки, стали известны подробности ареста дорогостоящего имущества — картин, принадлежащих Алексею Ананьеву. Арест был оформлен как обеспечительные меры, но картины, переданные частному музею, найти смогли лишь спустя полгода после вынесения соответствующего судебного решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о семи картинах, в числе которых также произведение Александра Герасимова 1944 года «Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция» и картина того же автора 1935 года «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии».

Арест был наложен на имущество Алексея Ананьева стоимостью свыше 282,201 млрд рублей, в состав которого вошли картины, переданные в оперативном управление частному учреждению культуры «Институт Русского реалистического искусства (ЧУК «ИРРИ»)».

Ещё в конце июня 2019 года судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Холомьева Ю. В. обратилась в суд с просьбой разрешить вскрыть нежилые помещения в здании музея, объяснив своё ходатайство тем, что «неоднократно совершался выход по месту нахождения данного учреждения культуры, однако получить доступ к помещениям, где находится имущество, принадлежащее должнику и находящееся в оперативном управлении ЧУК «ИРРИ», не представилось возможным».

В сентябре 2019 года пристав уточнил просьбу — «разрешить совершение исполнительных действий по вскрытию, входу и осмотру нежилых помещений, принадлежащих ООО «ИРРИ-Недвижимость» и занимаемых ЧУК «ИРРИ», а также иными не установленным третьим лицами, для установления имущества, принадлежащего должнику Ананьеву А. Н».

Представители банкира в суде просили отказать в ходатайстве, утверждая, что у пристава «нет никаких препятствий для совершения исполнительных действий» и «сообщили о возможности беспрепятственного проведения судебным приставом-исполнителем исполнительных действий в любое удобное для него».

Между тем в суде также стало известно, что в июне пристав всё же попал в помещения музея, но принадлежащих должнику картин в нём не обнаружил.

В ходатайстве приставу в итоге отказали, уточнив, что у него нет препятствий в доступе в помещения музея. В ноябре 2019 года картины были найдены в одном из подмосковных храмов.

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Напомним, в 1995 году Алексей и Дмитрий Ананьевы создали «Промсвязьбанк». В середине декабря 2017 года появившиеся у него проблемы вынудили регулятора ввести временную администрацию, но уже весной 2018 года банк перешёл под почти полный контроль государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». На сегодня банк в числе самых значимых в РФ и опорный для крупных контрактов и гособоронзаказа.

В декабре 2018 года в арбитраж поступил иск от банка к группе ответчиков, среди которых были и его создатели — братья Ананьевы. Истец потребовал взыскать ущерб в размере свыше 282 млрд рублей. Дело до сих пор до конца не рассмотрено, а некоторое имущество ответчиков (в том числе личные самолёты) попало под обеспечительные меры в виде ареста.

За это время, что длится судебное разбирательство, в отношении Ананьевых были возбуждены уголовные дела, связанные с финансовыми операциями, хищением средств. Братьев суд арестовал заочно.

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