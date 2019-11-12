Амстердам, , 08:43 — REGNUM Перед «домом провинции» (резиденция провинциальных штатов — орган провинциального самоуправления в Голландии) Северной Голландии в г. Харлем 11 ноября состоялась демонстрация фермеров. В ходе демонстрации они подали петицию членам провинциальных штатов. Петиция содержит символическое требование о переходе в состав провинции Фрисландия, поскольку там смягчены меры против выброса азота.

На демонстрацию собралось около ста фермеров, в основном из провинции Северная Голландия. К ним присоединилось несколько фермеров из Фрисландии, приехавших в Харлем, чтобы выразить поддержку коллегам.

Сегодняшнее заседание провинциальных штатов было посвящено мерам по борьбе с выбросом азота. Часть фермеров присутствовала на заседании, а остальные следили за его ходом по большим экранам.

Манифестация в понедельник стала уже второй манифестацией перед харлемским домом провинции. Фермеры считают, что после первой манифестации они ещё не добились выполнения всех своих требований. Среди требований — повышение пороговой нормы на выброс азота и более аккуратное измерение выбросов азота.