Биробиджан, , 08:42 — REGNUM Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство в Еврейской автономной области горно-обогатительного комбината, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Комбинат будет построен на месторождении «Союзное» Тополихинского участка. Его проектная мощность составит 348 тыс. тонн графитосодержащей руды в год. Само предприятие, согласно проекту, должно заработать в полную силу в 2022 году. Общий бюджет проекта — 8 млрд рублей.

Промышленный комплекс станет крупнейшим в России предприятием по производству графита. Ожидается, что он будет источником качественного сырья для изготовления высокотехнологичной продукции для производства электроники, металлургической промышленности и машиностроения.

Как сообщало ИА REGNUM, не всё удачно складывается в ЕАО со строительством моста в Китай: Александр Левинталь попросил ещё 2 млрд рублей для завершения строительства.