Москва, , 08:34 — REGNUM Дилеры японской марки Lexus в России приступили к реализации обновленного вседорожника Lexus GX 460. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lexus GX 460 Tarantas.news

Новинка продаётся в трех комплектациях. За доплату доступен пакет Sport.

Дизайн рестайлингового авто отличается более крупной решёткой радиатора и новым рисунком. Кроме того, новинка имеет улучшенную переднюю оптику с L-образными блоками ДХО.

Пакет Sport включает в себя боковые зеркала заднего обзора оригинальной формы, спортивную насадку на выхлопную трубу, специальные аэродинамические накладки бамперов и 18-дюймовые диски.

В качестве агрегата у модели установлен 296-сильный бензиновый мотор V8 объёмом 4,6 л, который работает с 6-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

В салоне модели базовой комплектации имеются: климат-контроль, девять динамиков, электрообогрев передних кресел, круиз-контроль, датчики света, датчик дождя и парктроник.

Кроме того, производители оснастили внедорожник активной регулируемой подвеской с задними пневмобаллонами и электронной блокировкой дифференциала.

Напомним, 22 ноября 2019 года на международном автосалоне в китайском городе Гуанчжоу пройдёт премьера первого электромобиля компании Lexus. Запас хода автомобиля составит до 500 км.

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