Петропавловск-Камчатский, , 08:26 — REGNUM На Камчатке отремонтировали мост через реку Крутоберегово после обращений жителей отдаленного Усть-Камчатского района к губернатору, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мост — единственный проезд от села Крутоберегово к центру Усть-Камчатского района. Объездной путь частично проходит по территории аэропорта, он длинен, к тому же местами не приспособлен для проезда автотранспорта.

Село Крутоберегово находится на восточном побережье Камчатки, расстояние от него до Петропавловска-Камчатского 760 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на Амуре возводят зимний понтонный мост между Россией и Китаем. Он свяжет автомобильной дорогой КНР и Амурскую область.