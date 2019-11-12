Москва, , 08:33 — REGNUM Профессии, связанные с разработкой мобильных операционных систем, тестированием программного обеспечения и аналитикой данных, будут самыми востребованными в IT-сфере в 2020 году. Такой прогноз дают эксперты сервиса по трудоустройству Superjob.

Компьютер Иван Шилов © ИА REGNUM

В компании отметили, что в 2019 году мобильные приложения развивались высокими темпами, в связи с чем рост спроса на разработчиков iOS и Android продолжится. Претендентов на вакансии в этом сегменте рынка труда немного, меньше двух человек на место. В среднем по Москве они получают 140−150 тыс. рублей, зарплаты доходят до 300 тыс. рублей.

Также востребованы разработчики интерфейсов с учетом пользовательского опыта — UI/UX-дизайнеры. При конкурсе в 2,5 человека на место средняя зарплата по столице составляет 115−125 тыс. рублей, максимальная — 250 тыс. рублей.

Специалистам по обеспечению качества продукта (QA) работодатели предлагают в среднем по 90−100 тыс. рублей при максимальной зарплате в 250 тыс. рублей. Также востребованы аналитики данных, наиболее высокооплачиваемые среди них — специалисты по Big Data (150−160 тыс. рублей, до 250 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 40% российских работодателей полагают, что ежегодная смена работы является для человека слишком частой. Более 30% усомнятся в компетентности кандидата на должность в случае, если он нигде не трудился более года.

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