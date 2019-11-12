Барнаул, , 08:12 — REGNUM Ещё один коллектив алтайских медиков написал открытое обращение к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову. О невыносимых условиях труда, несправедливом распределении заработной платы, а также унижениях и издевательствах со стороны главного врача заявили доктора и медсестры Топчихинской ЦРБ. Это медицинское учреждение обслуживает более 22 тысяч человек.

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

В своем послании (оно есть в распоряжении редакции ИА REGNUM) медики сообщают, что руководство ЦРБ в лице главного врача Константина Зиновьева под угрозой увольнения вынуждает сотрудников больницы подписывать индивидуальные договоры, составленные с грубым нарушением трудового законодательства.

«В больнице дикий недостаток врачей, из-за издевательства и неуважения врачи увольняются и уезжают в другие медицинские учреждения для дальнейшей работы. Также из-за низких зарплат и нежелания главного врача сохранить квалифицированных врачей они отказываются от программы «Земский доктор» и возвращают деньги. У нас были замечательные врачи-анестезиологи, которых главный врач не посчитал нужным сохранить. В данный момент у нас приезжают врачи-анестезиологи, так называемо, по контракту, на определённый промежуток времени. Но их совершенно не интересует как здоровье, так и состояние пациентов. Всё идёт к тому, что в больнице скоро не будет ни одного врача», — сказано в обращении медиков.

Также они указывают на то, что главный врач запретил отдельным отделениям перекусы в течение смены и ночной сон, в то время как ночные смены оплачиваются лишь в 50-процентном размере.

«В больнице происходит катастрофическая ситуация, которая не должна оставить Вас равнодушным», — с такими словами коллектив Топчихинской ЦРБ обращается к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с медицинскими кадрами на селе существуют повсеместно, но сами доктора Топчихинской районной больницы утверждают, что они возникли вследствие субъективных причин, а конкретно — из-за нового руководства.

После того как в 2014 году на должность главного врача этой больницы назначен Константин Зиновьев, из больницы уволились почти 50 сотрудников дефицитных специальностей. Причём сами медики утверждают, что это не могло не аукнуться ЧП с экстренными пациентами. Оказать должную помощь погибавшим оказалось попросту некому.

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Коллектив Топчихинской ЦРБ неоднократно пытался добиться, чтобы их проблемы были услышаны чиновниками министерства здравоохранения. На протяжении двух лет сотрудники больницы рассказывали о кадровой текучке, низких зарплатах, нехватке оборудования, а также своеобразном отношении к персоналу со стороны руководства ЦРБ:

«Напрямую говорят: «Вы тупые». И так далее, и тому подобное. А по заработной плате — уменьшилась где-то тысяч на 6−8, убавили стажевые. Убрали вообще полностью стимулирующие выплаты», — отмечали в августе 2019 г. «Вести-Алтай».

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Несмотря на это, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что так и «не получил ни одного вопроса со стороны медицинского персонала Топчихинской ЦРБ в части неудобств или какой-то конфликтной ситуации внутри коллектива».

Напомним, в марте 2019 года специалисты территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю провели внеплановую документарную проверку Топчихинской ЦРБ, в стенах которой от острой коронарной недостаточности умерла женщина, перенёсшая несколько инфарктов (в приёмном покое больную продержали несколько часов, а потом вместо реанимации положили в обычную палату). В официальном ответе надзорного ведомства сказано о выявленных в ЦРБ нарушениях законодательства в сфере охраны здоровья.

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В конце октября 2019 г. ещё один коллектив алтайских медиков заявил о невыносимых условиях работы. В своём обращении, направленном в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра здравоохранения Дмитрия Попова, врачи Ключевской районной больницы заявили не только об острой нехватке кадров, но и несправедливом распределении оплаты труда.

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Остаётся надеяться, что внимание на данную проблему обратит премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев, который 13 ноября проведёт в Алтайском крае совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.