Амстердам, , 08:10 — REGNUM Родители вузовских студентов, не достигших возраста 18 лет, со следующего года будут иметь право на пособие на ребёнка, пишет голландская газета Algemeen Dagblad. Соглашение об этом достигнуто между входящими в правительственную коалицию партии. На реализацию данного соглашение будет выделено 54 миллионов евро.

Финансироваться эта мера будет за счёт замораживания размера детского пособия в 2020 г. Ранее предполагалось, что оно будет составлять 320,41 евро в квартал, однако теперь решено что сумма сохранится на прежнем уровне в 316,41 евро.

В настоящий момент родители не имеют право на детское пособие, если их учащиеся дети получает стипендию. Речь идёт о 38.000 родителях, которые начиная со следующего года смогут рассчитывать на ежегодное пособие размером около 1.250 евро. Для малоимущих семей предусмотрено дополнительное пособие.