Магадан, Магаданская область, , 08:09 — REGNUM В думу Магаданской области поступил для обсуждения новый законопроект о повышении транспортного налога в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В новых документах и расчётах предлагается увеличить с 1 января 2020 года транспортный налог на 5% для всех транспортных средств, которые подлежат налогообложению.

Таким образом повышение ставок повлечёт увеличение налога для легковых автомобилей от 40 до 1 035 рублей, для грузовых — от 130 до 1 700 рублей.

Доходы в региональный бюджет от налоговых платежей по транспорту составят около 14 млн рублей. В первоначальном варианте эта сумма была более 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Колымы Сергей Носов отозвал ранее предложенный законопроект по транспортному налогу, где планировалось повышение ставок в два раза. Общественность высказывалась против таких мер.