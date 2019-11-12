Хараре, , 07:58 — REGNUM В понедельник, 11 ноября, в Зимбабве так и не были введены новые банкноты. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, купюры и монеты национальной валюты Зимбабве номиналами два и пять зимбабвийских долларов должны были стать первыми реальными банкнотами за десять лет, что должно было улучшить ситуацию с нехваткой наличных в стране.

Однако в понедельник банки не начали распространять новые банкноты, как обязались ранее. Вместо этого они продолжали выдавать временные облигации, ограничивающие снятие средств всего лишь 50 зимбабвийскими долларами, эквивалентными 4 долларам США на одного клиента.

Сотрудник Центрального банка Зимбабве сообщил BBC, что некоторые банки уже начали собирать новые наличные и могут начать их выдачу во вторник, 12 ноября, с опозданием на 24 часа.

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