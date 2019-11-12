Сургут, Югра, , 07:38 — REGNUM В экономической столице Югры, Сургуте, инвестор построит новый двухэтажный автовокзал. Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие собирается вложить в строительство объекта 204 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Один из вариантов фасада нового автовокзала в Сургуте Пресс-служба администрации Сургута

Ныне разрозненные три станции объединит новое здание автовокзала, как единый центр перевозок. Строительство планируют начать в 2020 году, завершить — в 2023 году. Проектом предлагается два фасадных решения здания автовокзала. Однако инвестор склоняется к более строгому и функциональному варианту.

Инвестор склоняется к строгому варианту фасада Пресс-служба администрации Сургута

Последнее инвестиционное предложение по возведению автовокзала в Сургуте поступало три года назад, но тогда другой инвестор до финальной стадии не дошёл, сообщила заместитель главы города Анна Шерстнева.

«Инвестор вышел с инициативой и готов вести строительство самостоятельно. Имеет многолетний опыт организации пассажирских перевозок и выстраивания необходимой транспортной логистики», — отметила Анна Шерстнева.

Схема-план нового вокзала Сургута Пресс-служба администрации Сургута

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев в свою очередь отметил, что вопрос строительства автовокзала в городе назрел давно. Он закроет потребности не только города, но и частично Сургутского района.