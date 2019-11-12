Москва, , 07:13 — REGNUM Себестоимость нефти в России оценена как одна из самых высоких в мире. Об этом сообщается 11 ноября в исследовании, опубликованном на сайте саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

По расчетам компании, в РФ для добычи одного барреля нефти на суше затрачивается 42 доллара, а на морском шельфе — 44 доллара. Помимо России, высокая себестоимость у нефти наблюдается в Казахстане, США, Анголе, Таиланде, Азербайджане, Индии и Китае.

Наиболее низкой стоимости нефтедобычи добились Саудовская Аравия и Кувейт. Для того, чтобы здесь добыть один баррель необходимо вложить примерно 17 долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября цена на нефть Brent закрепилась выше 62 долларов за баррель.

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