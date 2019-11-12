Оренбург, , 07:00 — REGNUM В селах Оренбургской области в 2020 году планируется реализовать порядка 20 проектов на сумму 31,9 млн рублей, из которых 23,9 млн рублей — федеральные средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Проекты будут реализованы в рамках «Благоустройства сельских территорий», являющейся направлением госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Господдержка оказывается при условии софинансирования.

На реализацию проекта должны выделить не менее 30% из бюджета муниципального образования. Также благоустройство подразумевает соучастие граждан или юрлиц — денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений и технических средств.

С помощью госпрограммы в селах могут обустраивать зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, развивать улично-дорожную инфраструктуру — освещение, пешеходные дорожки, ливневые стоки, доступную среду для инвалидов, общественные колодцы и водозаборные колонки, контейнерные площадки для мусора, а также заниматься сохранением и восстановлением природных ландшафтов и историко-культурных памятников.