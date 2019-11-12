Челябинск, , 06:51 — REGNUM В Челябинской области у одной из диких птиц найден генетический материал вируса гриппа птиц. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Птица была отстрелена в Увельском районе. Вирус выявили 1 ноября. Теперь граждан просят не допускать свободного выгула своих домашних птиц. Эта мера позволит уберечься от птичьего гриппа.

В ведомстве уточняют: на семи птицефабриках Южного Урала находятся более 27 млн птиц. Они там живут в режиме закрытого выгула. При этом у населения находятся примерно 0,5 млн птиц. Они живут мелких фермерских и личных подсобных хозяйствах. При встрече с дикими у них есть риск заразиться птичьим гриппом, утверждают в ведомстве.