Мариинск, Кемеровская область, , 06:38 — REGNUM В Кузбассе региональный оператор по обращению с отходами «Чистый Город Кемерово» оштрафован на 125 тыс. рублей за несвоевременный вывоз мусора, сообщается на сайте Мариинского городского суда Кемеровской области.

«Компания признана виновной в том, что твёрдые коммунальные отходы с одного из адресов их места накопления в городе Мариинске транспортировались не ежедневно, как предписано санитарными правилами, а один раз в неделю», — уточняется на сайте суда.

Уточняется, что таким образом мусор вывозился с июля по сентябрь 2019 года. Представитель «Чистого Города Кемерово» в судебном заседании возражала против привлечения компании к административной ответственности, указывая на отсутствие доказательств вины. И просила в случае вынесения постановления о назначении административного наказания заменить штраф на предупреждение.

Однако суд назначил региональному оператору по обращению с отходами зоны «Север» штраф в 125 тыс. рублей.