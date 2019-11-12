Шанхай, Китай, , 06:36 — REGNUM По завершению II Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в Шанхае было заключено соглашений на сумму $71,13 млрд, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель вырос на 23% относительно первой выставки, сообщил замдиректора бюро CIIE Сунь Чэнхай. Представители более 3800 предприятий из 181 государства и региона мира приняли участие в международной выставке.

Шестидневное мероприятие прошло под заголовком «Новая эра, общее будущее». Оно привлекло более чем 500 тыс. китайских и иностранных покупателей, отметил Сунь. По его словам, более 230 компаний со всего мира заявились для участия на третьей выставке, а суммарный объем занимаемых ими площадей составит 84 тыс. кв. метров.

Среди них более 80 входят в список 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 по версии журнала Fortune. Их выставочные площади составят на предстоящей третьей выставке в 2020 году более 50 тыс. кв. метров. Вторая выставка CIIE прошла в Шанхае с 5 по 10 ноября 2019 года.