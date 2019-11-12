Хабаровск, , 06:40 — REGNUM Около 100 отдаленных населённых пунктов в Хабаровском крае обеспечены высокоскоростным интернетом. Только за последний год качественная связь пришла в более, чем 30 посёлков. Данные обнародовало министерство информационных технологий и связи региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным министерства, до конца 2019 года высокоскоростной интернет придёт еще в 11 поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в отдаленные села Бурятии пришёл высокоскоростной интернет. К связи подключены Эвенкийский и Еравнинский районы.