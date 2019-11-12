Пекин, , 06:20 — REGNUM Китайские предприятия по производству алкоголя выше определенного уровня обеспечили общий доход в размере 548,72 млрд юаней (около $78,64 млрд) за первые восемь месяцев 2019 года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР, передает агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 8,1% выше относительно аналогичного показателя 2018 года. За восьмимесячный период прибыль 2122 производителей алкоголя с годовым оборотом более 20 млн юаней выросла на 18,7% в годовом исчислении, достигнув отметки 103,52 млрд юаней. Они произвели суммарно алкоголя в количестве 5,08 млн килолитров за первые восемь месяцев, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые семь месяцев 2019 года алкогольные предприятия Китая произвели на 7% больше продукции, чем за аналогичный период годом ранее.

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