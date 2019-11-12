Пекин, , 06:13 — REGNUM Немецкий автогигант BMW и его совместное с Китаем предприятие BMW Brilliance Automobile отзовут 67 автомобилей с китайского рыка начиная с 16 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Под отзыв подпадают 18 импортированных в Китай автомобилей BMW, включая BMW 730Li и Z4, произведенных с 12 февраля по 29 мая 2019 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

В то же время компания BMW Brilliance Automobile, которая является совместным предприятием BMW и китайского автопроизводителя Huachen Auto Group отзовут 49 автомобилей BMW модели 325i и 325Liпроизведённых в Китае с 21 мая по 24 сентября 2019 года.

Неисправность балансирных валов данных двигателей может привести к утечкам топлива и даже к возгоранию двигателя в особо редких случаях, что несет прямую угрозу безопасности водителя и пассажиров этих автомобилей. Все дефектные детали будут заменены бесплатно.

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