Хабаровск, , 06:09 — REGNUM Глава комитета Госдумы России по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) обратился в правительство России с просьбой вернуть дальневосточникам прежний пенсионный возраст — женщины в 55 лет, мужчины в 60, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Свою просьбу, не первую уже, депутат обосновал тем, что отток населения с Дальнего Востока продолжается. По мнению Харитонова, людям нужна особая мотивация для того, чтобы жить на Дальнем Востоке, приезжать в этот регион, пишут «Известия».

14 ноября пройдут парламентские слушания по теме «О законодательном обеспечении социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». Вопрос пересмотра пенсионного возраста для жителей ДФО станет основным на этих слушаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Николай Харитонов уже обращался в правительство Дмитрия Медведева с просьбой вернуть жителям ДФО прежний срок выхода на пенсию. Но правительство отказывает.