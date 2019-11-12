Табка, , 05:46 — REGNUM Работа крупнейшей гидроэлектростанции в городе эт-Табка в провинции Ракка на севере Сирии восстановлена на 50%, 12 ноября сообщил генеральный директор предприятия Валад Дарвиш.

Дарвиш рассказал, что на станции ГЭС работают восемь гидроагрегатов, каждый с мощностью 105 мегаватт. В настоящее время эксплуатируются только половина турбин. Они были отремонтированы из частей, взятых от остальных агрегатов.

ГЭС в эт-Табка была построена примерно полвека назад. До войны станция обеспечивала энергией значительную часть Сирии. Шесть лет назад предприятие было захвачено боевиками и не работало. После перехода под контроль правительственной армии оно возвращается на прежние показатели.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские военные при содействии российских инженеров открыли понтонный мост через реку Евфран в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии.

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