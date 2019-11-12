Пекин, , 05:07 — REGNUM Центробанк Китая выписал огромные штрафы финансовым институтам за отмывание денег, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

За прошедший год Народный банк Китая оштрафовал финансовые институты на общую сумму 166 млн юаней (около $23,7 млн) за отмывание денег, что на 54,55% выше в годовом исчислении. Между тем, филиалы Центробанка Китая выставили штрафы в размере 23,34 млн юаней финансовым учреждениям.

С момента в вступления в силу закона по борьбе с отмыванием денег в 2007 году, как отмечает издание, значительно выросло качество контроля за финансовым сектором Китая.