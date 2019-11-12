Москва, , 04:41 — REGNUM Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».

По информации издания, необходимые производителям изменения могут быть внесены в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции».

Главный аргумент, который при этом используется, — на международном рынке алкоголя существуют сорта напитков более 7 градусов, однако они не могут продаваться в странах ЕАЭС, что создаёт неравные условия для иностранных производителей.

Напомним, техрегламент ЕАЭС был принят советом Евразийской экономической комиссией в декабре 2018 года. Документ вступит в силу 10 января 2021 года и будет действовать на территории стран, входящих в союз.

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