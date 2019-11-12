Анадырь, , 04:26 — REGNUM Аналитики федерального портала «Мир квартир» сравнили официальную зарплату со средней стоимостью квартиры в каждом регионе РФ и подсчитали, сколько лет нужно копить деньги семье, чтобы купить жильё, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предполагается, что зарплата одного члена семьи будет откладываться, а все расходы — за счёт заработка второго члена семьи.

В итоге всех расчётов выяснилось, что быстрее всего можно купить квартиру на Колыме. Чуть больше чем за два года, при средней зарплате 92,5 тыс. рублей, здесь можно накопить на квартиру за 2,7 млн рублей.

На Чукотке с зарплатой почти в 107 тыс. рублей, владельцем квадратных метров за 3,6 млн, можно стать через три года накоплений.

На Камчатке, где средняя зарплата 76 тыс. рублей, купить квартиру за 3 млн рублей, также можно за три года.

Четыре года нужно копить семье на квартиру в Якутии, Еврейской автономной области.

Приморцам жильё, стоимостью 4,2 млн, нужно ждать семь лет, в Хабаровском крае — чуть меньше — пять лет, жителям Приамурья — шесть лет.

В среднем нужно откладывать на квартиру пять лет, при условии, если в семье вторая зарплата, на которую можно жить.

«Если сравнить этот показатель с результатами аналогичного исследования двухлетней давности, то получится, что квартиры стали доступнее. Хотя они и подорожали — с 2,8 млн рублей в среднем по стране до 3,2 млн к концу 2019 года, зарплаты выросли ещё больше: с 39 тыс. до 49 тыс. рублей, если статистика не лукавит», — пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

При этом, он отметил, что если брать не статистические данные, а реальное состояние рынка, то с ростом цен на недвижимость всё меньшее количество россиян может позволить себе купить жильё — спрос заметно сократился.

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