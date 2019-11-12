Магадан, Магаданская область, , 03:29 — REGNUM Вслед за решением по продаже авиабилетов по «плоским» тарифам, глава Минвостокразвития Александр Козлов провёл рабочую встречу с главой Росавиации Александром Нерадько и замминистра транспорта РФ Александром Юрчиком, на которой обсуждалась тема субсидируемых авиабилетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Минтранса перечень авиакомпаний, которые будут участвовать в программе субсидирования региональных воздушных перевозок, уже готовится Росавиацией.

Заявки принимаются до 1 декабря. Лимиты утвердят до конца года, а в течение 2020-го их постепенно увеличат.

«На Дальний Восток необходимо не менее 8,1 млрд рублей, не ниже, чем в 2019 году», — пояснили в Минвостокразвития.

В этом году продано дальневосточникам 961 500 субсидируемых авиабилетов, в два раза больше, чем в 2018 году.

Также ведомствами разрабатывается проект программы по местным авиаперевозкам, внутрирегиональным.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября 2019 года жителям Дальнего Востока вновь стали доступны авиабилеты в Москву и обратно от «Аэрофлота» и «России» по фиксированным ценам из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Магадана.