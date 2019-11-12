Нурлат, Татария, , 03:19 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск о несостоятельности, предъявленный к муниципальному унитарному предприятию «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района РТ», учредителем которого выступает исполком района. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Исковое заявление поступило от зеленодольского ООО «Авто» 7 ноября 2019 года, сумма претензий — 450 тыс. рублей. В апреле 2019 года эта же сумма фигурировала в гражданском иске о займе, истцом по которому выступало ООО «Благоустройство пять», а ООО «Авто» выступало на стороне истца. Первая инстанция иск отклонила, а вторая пересмотрела.

«Арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о недоказанности факта возврата суммы займа заёмщиком по договору, в связи с чем, исковые требования о взыскании 450 000 руб. долга, договорной неустойки (пени) в сумме 451 800 руб. обоснованны и подлежат удовлетворению, а решение суда первой инстанции подлежит отмене», — отмечалось в вердикте суда, устоявшегося в вышестоящей инстанции.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждён 20 июля 2007 года исполкомом Нурлатского района, директор с июня 2018 года — Ришат Яруллин. В феврале 2015 года МУП выступило соучредителем ООО «Единый расчётный центр-Нурлат», но в декабре 2018 года юрлицо было ликвидировано.