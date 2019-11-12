Тегеран, , 06:52 — REGNUM Председатель организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи заявил, что к 2027 году Иран будет производить 3000 МВт электроэнергии и сократит выбросы загрязняющих газов до 21 млн. тонн. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Говоря об иранской атомной электростанции в провинции Бушер, чиновник заявил, что она помогает экономить до 660 млн долларов в год. По словам Али Акбара Салехи, второй энергоблок электростанции, а Бушере будет запущен через 6 лет, а третий-через 8, и таким образом, доля атомной энергетики в Иране достигнет 2,7%.

Чиновник также подчеркнул, что Иран запустил масштабную программу строительства электростанций до 2027 года. «При стоимости электростанции в 5 млрд. долларов и сроке ее службы в 60 лет и более, станции окупятся через 6 лет», — отметил чиновник. Он пообещал, что к 2027 году страна будет производить 3000 МВт энергии ежегодно.