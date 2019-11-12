Тегеран, , 07:10 — REGNUM Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что благодаря круглосуточной работе правительства Иран удалось вывести из кризиса, и в страну вернулась стабильность. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что экономическая ситуация в стране улучшилась благодаря укреплению внутреннего потенциала и созданию благоприятных условий роста. Махмуд Ваези подчеркнул, что это произошло несмотря на давление США и некоторых стран Персидского залива.

По словам Руководителя администрации президента, нынешняя стабильность в Иране «не сопоставима с прошлым». Санкции, порожденные выходом США из СВПД, нанесли сильнейший ущерб экономике, однако усилия правительства вывели страну из кризиса. Он подчеркнул, что работа Кабинета министров «была бы бесполезна без помощи народа».